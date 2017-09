Jalgpalliliit soovitab: osta Küprose mängule pilet eelmüügist ja tule varakult kohale

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) soovitab tänase Eesti - Küpros MM-valikmängu pileti osta eelmüügist, et vältida järjekordi staadioni väravas.

„Piletilevist pääset ostes on võimalik kohta valida ja saada parim hind, samuti säästa aega ja vältida järjekordi,“ rõhutas EJLi peadirektor Tõnu Sirel. Staadionil müüakse pileteid festivaliala sissepääsude nr 1 ja nr 2 juures. Matšile on oodata 6000 pealtvaatajat.

Täna kell 16 alustab A. Le Coq Arena festivaliala, kus on batuudid, toimuvad erinevad võistlused, fännitoodete müük, avatud on toitlustusala AMPS Cateringilt, kohal on Coffee Truck, Veski Mati pakub uut Jalkaputru ja teha saab näomaalinguid. Meeleolu loob A. Le Coqi löögirühm.

Festivaliala on avatud kella 16-st kuni 18-ni ning see asub A. Le Coq Arena kõrval. Sissepääs Eesti - Küpros mängu piletiga. Staadion avatakse publikule kell 17.00, koondised alustavad soojendust kell 18.15, hümnid ja mängueelne rivistus toimub kell 18.45 ning avavile kõlab kell 19.00.

Festivaliala külastajatel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et nagu on tavaks erinevatel üritustel, tuleb ka jalgpallimängul pilet hoida alles ürituse lõpuni. Staadioni trepis toimub piletikontroll, et pealtvaatajad siseneksid just nendele mõeldud pääslast, sest see asub nende istekohale kõige lähemal. Samuti toimub staadioni trepis turvakontroll.

Seoses festivalialaga on A. Le Coq Arena ümbruses liiklus oluliselt piiratud. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga (staadioni juures olemas jalgrattaparkla). Autoga saabuvatel pealtvaatajatel tuleb parkimiseks varuda aega ja leida sobiv koht staadionist kaugemal.

Kristiine keskuse poolt tulijatel tasub olla eriti tähelepanelik, sest seoses Lilleküla raudteepeatuse ja A. Le Coq Arena vahelisel alal toimuvate ehitustöödega on läbikäik oluliselt piiratud.