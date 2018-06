Jalgpalliliit soovitab Eesti - Maroko mängu pileti osta eelmüügist

Eesti Jalgpalli Liit soovitab täna Eesti - Maroko maavõistluse eel osta pilet eelmüügist, et vältida järjekordi staadionil.

Täna kell 16 avatakse A. Le Coq Arenal festivaliala, tund hiljem staadioni väravad ning kohtumise avavile kõlab pärast koondiste rivistust ja hümne kell 19.

Festivaliala külastajatel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et tavapäraselt tuleb pilet hoida alles ürituse lõpuni. Staadioni väravas toimub piletikontroll, et pealtvaatajad siseneksid just nendele mõeldud pääslast, sest see asub nende istekohale kõige lähemal. Samuti toimub staadioni trepis turvakontroll. Esmakordselt on kasutusel pöördvärav - esialgu testitakse uut lahendust 2. väravas.

Seoses festivalialaga on A. Le Coq Arena ümbruses liiklus oluliselt piiratud. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga või jala. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel tuleb parkimiseks varuda aega ja leida sobiv koht staadionist kaugemal.

Eesti – Maroko pääsmed hinnaga 12-16 eurot on müügil Piletilevis. Kohapeal maksavad kõik piletid 16 eurot.