Jalgpalliliit nimetati Turismitegu 2018 nominendiks

Tallinna linn korraldab juba 15. korda ettevõtluskonkursi, et tõsta esile kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid. 3. oktoobril Kalevi Spordihallis toimuval pidulikul galal selguvad selle aasta parimad erinevates kategooriates.

Jalgpalliliit on nomineeritud seoses UEFA Superkarikafinaaliga, mille raames viibis Tallinnas ligi 10 000 väliskülalist, kes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) arvutuste põhjal tõid 5 miljonit eurot turismitulu. Otsepilt Tallinnast jõudis ligi 50 miljoni televaatajani.

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaheri sõnul laekus konkursile tänavu ligi 80 taotlust, millest žürii valis igasse kategooriasse nominendid. „Valisime välja need tegevused, mille mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna või turismi arengule oli kõige suurem ja mis eristusid majandusliku väärtuse ning uuendusmeelsuse poolest,“ selgitas Vaher. „Konkursile esitatud projektide tase oli taas mitmekülgne ja võrdseid kandidaate oli palju. Ühelt poolt tegi see žürii otsustamise raskeks, teisalt on heameel tõdeda, et Tallinnas toimetavad väga tegusad ettevõtted ning organisatsioonid.

Turismitegu 2018 nominendid on: