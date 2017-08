Jalgpalliliit kuulutas välja konkursi õppestipendiumitele

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) annab õppeaastaks 2017/2018 välja kolm õppestipendiumi.

Õppestipendiumid on mõeldud nendele, kes omandavad kõrgharidust Tallinna Ülikooli kehakultuuri erialal või Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi erialal või välisriigi samaväärses õppeasutuses täiskoormusega õppes.

Taotleja peab kõrgkoolis õppima positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega päevases või tsükliõppes (bakalaureus) või tsükli- või avatud õppes (magister) ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses.

Stipendiumi taotleja peab olema osalenud vähemalt viis hooaega Eesti jalgpalli meistrivõistlustel ja täitma ausa mängu põhimõtteid.

Stipendiumikonkurss on avatud kuni 15. septembrini. Ühe stipendiumi summa õppeaasta kohta on 1000 eurot.

"Soovime stipendiumiga julgustada noori valima kehakultuuri eriala ja seda just läbi jalgpalli. Näeme, et meil on ühelt poolt väga palju noori jalgpallureid, kes võiksid ülikoolis õpinguid jätkata, ja teiselt poolt on kõrgkooli lõpetajatele jalgpallis ka huvitavaid väljundeid," selgitas EJLi peasekretär Anne Rei.