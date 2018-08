Jalgpalliliit karistas dopingukontrollis ebaviisakalt käitunud Kalju ja Levadia mängijaid rahatrahviga

Markovitšit karistati 290 euro suuruse trahviga, Tkatšuk peab kukrut kergitama 180 euro võrra.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht rääkis, et otsus võeti vastu pärast Eesti Antidopingult laekunud avalduse analüüsimist. "Avalduses kirjeldati, mis toimus proovide võtmise juures. Need kaks mängijat pidasid end ebaväärikalt üleval, kasutasid ebaviisakaid sõnu ning nende käitumine oli moel või teisel väljakutsuv," sõnas Uiboleht.

Ukrainlased teatasid dopinguküttide lähenedes esmalt, et pole valmis proovi andma. "Nad ütlesid, et neil on aega seal hommikuni istuda, aga mingit proovi nad küll anda ei kavatse. Aja möödudes siiski tunded lahtusid, aga selline suhtumine ei ole kindlasti aktsepteeritav," ütles Uiboleht.

Dopingukütte häiris ka käima pandud vali muusika ning testitavate üleolev käitumine. "Ruumis oli ka teisi mängijaid, kes samal ajal proove andsid. Kaasmängijadki pöördusid nende poole ja palusid neil rahulikumalt käituda," lisas Uiboleht, kelle sõnul kutsuti 28. juulil Hiiu staadionil toimunud mängul dopingukontrolli ka Kaspar Paur (Kalju) ja Jevgeni Harin (Levadia).

Miks määrati ukrainlastele just sellised trahvisummad? "Summad määrati vastavalt sellele, milline roll kellelgi juhtunus oli. Otsustusprotsess näeb välja selline, et kõik distsiplinaarkomisjoni viis liiget pakuvad välja enda variandi ning kui ühtset varianti ei teki, võetakse kõigi komisjoniliikmete pakutu keskmine," selgitas Uiboleht.

Taolise juhtumi menetlemine oli jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni töös esmakordne.