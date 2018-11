Jalgpalliliit annaks Soome A. Le Coq Arena soovile rohelise tule

„Kui tahame mängida heal murul ja tuua staadion fänne täis, on lähim võimalus pidada kohtumine Tallinnas,” sõnas Soome jalgpalliliidu juht Ari Lahti ajalehele Iltalehti, lisades, et see mäng on liiga tähtis, et seda kehval platsil pidada. „Juba Rahvuste liiga alagrupikohtumist Eesti vastu tuli Tallinna vaatama 3000-4000 soomlast, mis siis play-off'ist veel rääkida.”

Eesti Jalgpalli Liidu jaoks oleks selline plaan igati sobiv. "Täname soomlasi tõsise tunnustuse eest meie väljakule ja staadionile! Kui soomlased seda ise soovivad ja UEFA reeglid lubavad, siis oleme valmis seda kohtumist võõrustama," kinnitas vutiliidu infojuht Mihkel Uiboleht.

Rahvuste liiga alagrupiturniiril said soomlased Tallinnas magusa võidu, alistades Teemu Pukki viimase minuti väravast Eesti 1:0. Rahvuste liiga alagrupi võitmisega tagas Soome koondis automaatselt koha vähemalt 2020. aasta EM-valikturniiri play-off'is.