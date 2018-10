Jalgpalliliit alustas Ungari - Eesti mängu piletimüüki

Selle nädala algul A. Le Coq Arenal põneva 3:3 viigi teinud meeskonnad lähevad teistkordselt vastamisi 15. novembril kohaliku aja järgi kell 20.45 Budapesti Groupama Arenal. Pääsmeid mängule saab soetada SIIT.

Hetkel on kohtumisele saadaval 100 piletit hinnaga 15.50 eurot. Pääsmed on müügil kuni 12. novembrini ja need väljastatakse Budapestis. Täpsem info saadetakse piletiostjatele meilitsi.

Lisaks on võimalik soetada piletid Eesti koondise tšarterlennule Budapestist Ateenasse, kus Eesti kohtub 18. novembril Kreekaga. Lend väljub Budapestist reedel, 16. novembril kell 18.10 ja maandub Ateenas kell 21.10. Ühe lennupääsme hinnaks on 95€ ning hinna sees on nii äraantav pagas kui ka toitlustus pardal. Kreeka – Eesti kohtumise piletimüügi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.