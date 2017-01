Kolmapäeval A. Le Coq Arenal toimuv jalgpalliliidu meediaseminar on sel korral pühendatud sotsiaalmeediale. Hetkeolukorda analüüsib, parimaid praktikaid tutvustab ja sisuplaneerimist õpetab Londonis baseeruv ettevõte Seven League.

"Korraldame meediaseminari igal aastal ja oleme ka varasemalt kaasanud eksperte välismaalt: Iirimaalt, Hollandist ja mullu Rootsist. Kõik esinejad on pakkunud kvaliteeti ja praktilist kogemust. Valisime sel korral teemaks sotsiaalmeedia," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Tallinnasse oma eksperdi lähetanud Seven League on omal alal kogenud tegija, kelle klientide hulka kuuluvad UEFA, jalgpalliklubidest Tottenham Hotspur, Leicester City, Manchester City, Arsenal FC, Newcastle United, West Bromwich Albion, FC Barcelona, Juventus, Valencia, Los Angeles Galaxy ja Vancouver Whitecaps, jalgpalliliigadest Premier League ja MLS, Inglismaa, Šotimaa, Walesi, Põhja-Iirimaa, Prantsusmaa ja USA alaliidud, väljaspool jalgpalli teenindavad nad näiteks Ameerika jalgpalli klubi Green Bay Packers, Wimbledoni tenniseturniiri, Suubritannia kergejõustikukoondist, Inglismaa rugbymeeskonda, logistikaettevõtet DHL ja BBC spordikanaleid.

"Soovime seminari käigus rõhuda praktilistele lahendustele, mida on võimalik Eesti oludes ellu viia. Mõistame, et klubidel ei ole alati ressurssi ja just seepärast on oluline tegevusi targalt planeerida," märkis Rei.

Traditsioonilisel hooajaeelsel seminaril, mis toimub A. Le Coq Arena pressikeskuses, osalevad Premium liiga, Esiliiga, Esiliiga B ja naiste Meistriliiga klubide turundusjuhid, pressiesindajad ja tegevjuhid. Samuti kutsus jalgpalliliit osalema kolleegid teistelt võistkonnaaladelt: jäähoki, käsipalli, saalihoki, korvpalli ja võrkpalli alaliidud. Kokku võtab osa 65 inimest.

Seminar on kõigile klubidele ja kutsutud külalistele teistelt spordialadelt tasuta. Päev algab kell 10 ja vältab koos lõunapausiga kuni kella 16.30-ni.