Jalgpalliliidu koolitajad õppisid Rootsi, Norra ja Venemaa spetsialistidelt

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) viieliikmeline delegatsioon külastas möödunud kuul UEFA seminari Venemaal Moskvas, kus saadi jalgpallurite kehalise ettevalmistuse tippudelt uusi teadmisi.

Naistekoondiste kehalise ettevalmistuse treener, EJLi koolitaja Eneli Kutter selgitas lähemalt: „Mulle avaldas muljet Leicester City juures töötava rootslase Paul Balsomi ettekanne. Ta on sporditeadlane, kes keskendub mängijate esituste analüüsimisele GPS süsteemi abil. Sellega hindab ta jalgpallurite vormi, valmisolekut, taastumist ja treeningute intensiivsust. Koolitus ei piirdunud vaid teoreetiliste teadmiste saamisega, sest pärast süsteemi tutvustamist pidime läbi viima ka praktilise treeningu. Saime ülesandeks teatud intensiivsusel treeningu läbi viia ja hiljem saime teada, kas saavutasime oma eesmärgi.“

„Mulle meeldis tema mõttearendus teemal, kas teadusesse investeerimine jalgpallis tasub ära? Kui palju läheb tippvõistkondadele maksma see, kui nende mängijad on vigastatud? Jah, spetsiaalsete GPS süsteemiga vestid on küll kallid ja näiteks Eestis rendib neid ainsana FCI Tallinn, kuid kui need aitavad doseerida koormust ja hinnata mängija füüsilist võimekust, siis on vigastuse ennetamine klubi jaoks tegelikult tihtipeale soodsam. Sporditeadlased muutumas spordis aina olulisemaks,“ rääkis Kutter.

Samuti ei jäänud puutumata ka Eestis tähelepanu saanud teema - teisel poolaastal sündinud noormängijate kaasamine noortekoondistes ja klubides.

„UEFA ekspert Werner Helsen üritas meile näidata, kui suur on seos sünniaja ja mängija edasise karjääri vahel. Pigem valivad treenerid oma võistkondadesse mängijad, kes on sündinud aasta alguses, sest nad on suuremad ja tugevamad. Aga kas täiskasvanuna on nad samuti paremad? Vaatamata sellele, et mingil hetkel heidetakse pisemat kasvu mängijat eemale, ei tähenda, et nad tulevikus kehvemad oleks. Meile pandi südametele, et edastaksime infot klubidele, kui oluline on kaasata kõiki mängijaid ja neid võrdsetel tingimustel treenida,“ lausus Kutter.

Lisaks Balsomile ja Helsenile andis oma teadmisi edasi ka norrakas Sigmund Apold Aasen. Kodumaal terviseteaduses töötav Aasen on UEFA poolt hinnatud spetsialist, kelle ettekande fookuseks oli noorteklassist üleminek professionaalsesse jalgpalli.

„Lisaks tegi Venemaa endine A-koondise kehalise ettevalmistuse treener ettekande teemal, kuidas ta erinevate süsteemide abil uurib näiteks seda, millise jõuga mängijad end suunamuutuste puhul ära tõukavad. Ta tõi sellisel puhul esile, kui suur on erinevus parema ja vasaku jala vahel, millest see tuleneb ja teeb koostööd nende praeguse kehalise ettevalmistuse treeneriga, andes talle infot, kuidas neid teadmisi oma töös kasutada, et mängijaid aidata,“ ütles Eneli Kutter.

Lisaks Kutterile võtsid koolitusest osa Ott Meerits, Andrei Veis, Jan Harend ja Joel Indermitte. Seminaril osalesid lisaks võõrustajatele ja eestlastele ka delegatsioonid Bosnia ja Hertsegoviinast ning Andorrast.