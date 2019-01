Jalgpallikoondislasele väärt leping: Nõmme Kaljust otse Bulgaaria kõrgliigasse

“Tegemist ei olnud minu jaoks ainsa pakkumisega. Nende puhul meeldis mulle nende konkreetne huvi. Kõik käis väga kiiresti,“ rääkis Elhi Delfile.

Eelmisel hooajal Nõmme Kalju ridades Eesti meistriks kroonitud 25-aastane Elhi on varasemalt kuulunud ka Levadia ja Infoneti ridadesse. Tänavuseks aastaks soovis ta endale leida aga välisklubi ja astuda karjääris samm edasi. Seejuures oli ta üllatunud, et Bulgaaria võistkond ei soovinud üldse testiperioodi ning oli valmis pärast arstlikku kontrolli kohe lepingut pakkuma.

“Tegelikult oli sääraseid pakkumisi veel, kus testiperiood ei oleks olnud vajalik,“ lisas Elhi. “Kindlasti oli soov välismaale saada, kuid samas olin valmis ka Eestis jätkama. Tegin talvel seejuures endiselt koos Kaljuga trenni.“

Elhi sõnul uuris ta Bulgaaria elu-olu kohta Artjom Artjuninilt, kes pallib sealses kõrgliigas Etari klubis. Seniste vestluste põhjal loodetakse Elhist Bulgaarias põhimeest. “Eks see koht tuleb ikka välja võidelda, kuid praegu on olnud juttu, et mind toodi meeskonda põhikoosseisu mängijaks,“ lisas Elhi, kes soovis tänada Kokkuta Managementi suure abi eest.