Jalgpallikoondise koosseis: vigastatud Ragnar Klavan jääb Rahvuste liiga mängudest kõrvale

Koondise rivistuses on 6 Soome, 5 Poola, 4 Norra, 3 Eesti, 2 Hollandi ja 1 Iirimaa, Tšehhi ja Rumeenia klubi mängija. Vigastuse tõttu jäid valikust välja Ragnar Klavan, Mattias Käit ja Enar Jääger.

UEFA Rahvuste liiga jätkub 12. oktoobril, mil Eesti kohtub A. Le Coq Arenal Soomega. 15. oktoobril on A. Le Coq Arenal Eesti vastaseks Ungari. Mõlema kohtumise pääsmed on saadaval Piletilevis.

Eesti koondis UEFA Rahvuste liiga mängudeks Soome ja Ungariga:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 41/0

22 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa Palloseura (FIN) 11/0

12 Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 65/0

2 Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 52/2

*18 Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 51/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Kielce Korona (POL) 39/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Sogndal Fotball (NOR) 29/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Legnica Miedź (POL) 27/1

4 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sarpsborg 08 (NOR) 23/3

5 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 11/0

6 Marek Kaljumäe (18.02.1991) – PS Kemi (FIN) 4/0