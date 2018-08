Jalgpallikoondise koosseis Rahvuste liiga mängudeks: koduliigast ainult kolm pallurit, Poola madalamates liigades möllav Vassiljev rivis

Pikalt vigastusega kimpus olnud Enar Jääger on taas tagasi koondise nimekirjas ning 126 kohtumisega on tema meeskonna kogenuim mängija. Jäägerist kõigest kahe mängu kaugusel on hiljuti klubi vahetanud Ragnar Klavan, kes kannab nüüd Itaalia Serie A-s Cagliari Calcio värve. Enam kui sada kohtumist on pidanud ka Gliwice Piasti (Poola) hingekirja kuuluv Kosntantin Vassiljev, kellel on tegevmängijatest kirjas ka enim koondiseväravaid (23). Oma 50. koondisemängu võib kirja saada tänavu oma esimese Hollandi kõrgliiga tabamuse kirja saanud NAC Breda 25-aastane mängija Karol Mets.

Eesti – Kreeka kohtumine toimub A. Le Coq Arenal reedel, 8. septembril kell 21.45. Pääsmed on saadaval Piletilevis. Mängu esitleb jalgpalliliidu suurtoetaja Tele2. Kolm päeva hiljem, 11. septembril, kohtutakse võõrsil Soomega. Mängu pääsmeid saab soetada jalgpalliliidu kodulehekülje kaudu.

Rahvuste liiga alagrupi võitja võib jõuda 2020. aasta EM-finaalturniirile ja tõuseb järgmiseks Rahvuste liigaks aste kõrgemale. Seega on tegemist kohtumistega, kus on mängus tähtsad punktid. Lisaks Kreekale ja Soomele on meie alagrupis ka Ungari.

Eesti koondis UEFA Rahvuste liiga mängudeks Kreeka ja Soomega:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 39/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Lillestrøm (NOR) 2/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad