Jalgpallikoondise kodumängudele osteti ühe päevaga üle 3000 pileti

Eestit ootavad 2019. aastal ees põnevad EM-valikmängud, kus on vastasteks maailmameister Saksamaa, Euroopa meister Holland ning tugevad Põhja-Iirimaa ja Valgevene.

Kuni aasta lõpuni on kõigi nelja mängu piletit sisaldaval paketil erihind. Näiteks: kui ostad otsatribüüni paketi enne aasta lõppu, maksad 52,20 eurot (13 eurot mängu kohta), alates 1. jaanuarist on paketihind 58 eurot (14,50 eurot mängu kohta), kuid üksikpiletite summa samale istekohale on 72 eurot (18 eurot mängu kohta). Hinnavõit ligi 20 eurot!

Hinnainfo

Küljetribüüni pakett 68€ (soodushind aasta lõpuni 61,20€)

Küljetribüüni sooduspakett* 58€ (soodushind aasta lõpuni 52,20€)

Otsatribüüni pakett 58€ (soodushind aasta lõpuni 52,20 €)

Otsatribüüni sooduspakett* 51€ (soodushind aasta lõpuni 45,90€)

*Sooduspakett kehtib 2001.-2012. aastal ja 1955. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2013. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta, juhul kui istuvad piletiga saatja süles (kui on soov eraldi istekohaks, siis tuleb osta sooduspilet).

Ratastooliga staadionile sisenemiseks palume ühendust võtta e-posti teel ylli@jalgpall.ee või telefonil 6117 075.

Vabade kohtade olemasolul tulevad üksikpiletid müüki alates maikuust. Üksikpiletid on kallima hinnaga kui paketipiletid.

Eesti koondise kodumängud EM-valiksarjas:

08.06.2019 kell 19.00 Eesti - Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena

06.09.2019 kell 19.00 või 21.45 Eesti - Valgevene, A. Le Coq Arena

09.09.2019 kell 21.45 Eesti - Holland, A. Le Coq Arena

13.10.2019 kell 21.45 Eesti - Saksamaa, A. Le Coq Arena