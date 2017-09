Jalgpallikoondis tegi Küprose mängu eel veel ühe sunnitud vahetuse

Eesti jalgpallikoondis võõrustab täna A. Le Coq Arenal MM-valikmängus Küprose koondist. Peatreener Martin Reimi valikusse kuulub 23 mängijat, viimasel hetkel toimus koosseisus veel üks muudatus.

A-koondisega liitub väravavaht Matvei Igonen, kes asendab vigastada saanud Mait Toomi. Juba eile teatas Reim pressikonverentsil, et meeskonda ei saa aidata haigestunud Rauno Sappinen, kuid koondis saab arvestada vasakkaitsja Artur Pika teenetega.

Täna kell 16 alustab A. Le Coq Arena festivaliala, kus on batuudid, toimuvad erinevad võistlused, fännitoodete müük, avatud on toitlustusala AMPS Cateringilt, kohal on Coffee Truck, Veski Mati pakub uut Jalkaputru ja teha saab näomaalinguid. Meeleolu loob A. Le Coqi löögirühm.

Festivaliala on avatud kella 16-st kuni 18-ni ning see asub A. Le Coq Arena kõrval. Sissepääs Eesti - Küpros mängu piletiga. Staadion avatakse publikule kell 17.00, koondised alustavad soojendust kell 18.15, hümnid ja mängueelne rivistus toimub kell 18.45 ning avavile kõlab kell 19.00.

Eesti koondise tänane koosseis:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 33/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn 0/0

Kaitsjad

17 Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 122/0

5 Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 109/4

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 57/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 40/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 21/0

15 Artur Pikk (05.03.1993) – BATE Borisov (BLR) 18/1

2 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 8/0

3 Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Poolkaitsjad ja ründajad

6 Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – Hønefoss BK (NOR) 105/0

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Piast Gliwice (POL) 97/23

9 Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 61/9

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 59/12

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 39/7

13 Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 31/2

16 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 32/1

4 Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 7/2

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

11 Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0

7 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 2/0