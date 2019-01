Jalgpallikoondis sõidab märtsis külla Gibraltarile

EM-valiksarja loos jättis Eestile maavõistlusmängude pidamiseks kaks vaba auku - ühe märtsis ja ühe novembris. Reim avaldas Kataris Soccernet.ee-le, et märtsikuised plaanid on praeguseks juba selged.

"Põhja-Iirimaa on võõrsil ja siis Gibraltar võõrsil. See on juba paigas," kinnitas Reim. "Kindlasti see on Põhja-Iiriga võrreldes hoopis teistsugune mäng, aga võibolla võimalus just neil, kes Põhja-Iirimaal seda lahingut ei pea, saada mänguaega ja harjutada oma palliga mängu."

Gibraltariga on Eesti koondis kohtunud neljal korral. Alustuseks peeti kaks maavõistlust: Magnus Pehrssoni debüütmäng 2014. aasta märtsis lõppes võõrsil 2:0 võiduga, kaks kuud hiljem leppisid meeskonnad Lillekülas 1:1 viiki. Ühte alagruppi sattusime viimases MM-valiksarjas, kus Eesti võitis Martin Reimi treeneridebüüdil kodus 4:0 ja võõrsil Joonas Tamme ajaloolisest kübaratrikist koguni 6:0.