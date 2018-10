Jalgpallikoondis põhimõttelise vastasseisu eel raskes olukorras

Kuu aega tagasi Turus 0:1 Soomele kaotanud Eesti jalgpallikoondis soovib reedel saada revanši. Lisaks on vaja tasuda eelmisel aastal maavõistluskohtumises saadud 0:3 kaotuse eest. Arvestades, et soomlaste koondis on ilmselgelt tõusuteel ja eestlastel on vaja lahendada mitu probleemi, siis seisab ees keeruline ülesanne.