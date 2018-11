Jalgpallikoondis peab hakkama saama Klavani, Käidi ja Jäägerita. Metsa küsimus on veel õhus

Eesti koondis kohtub 15. novembril Budapesti Groupama Arenal Ungariga ja 18. novembril Ateena Olümpiastaadionil Kreekaga. Mõlemad mängud algavad Eesti aja järgi kell 21.45.

Jalgpalliliidu koduleheküljelt saab osta Ungari – Eesti kohtumise pileteid hinnaga 15,50 eurot. Lisaks on müügil eraldi piletid Eesti koondise tšarterlennule Budapestist Ateenasse. Lend väljub Budapestist reedel, 16. novembril kell 18.10 ja maandub Ateenas kell 21.10. Ühe lennupääsme hinnaks on 95 eurot ning hinna sees on nii äraantav pagas kui ka toitlustus pardal. Kreeka – Eesti mängupiletite info leiab jalgpalliliidu koduleheküljelt.

Vigastuste tõttu ei liitu koondisega kapten Ragnar Klavan, Enar Jääger ja Mattias Käit. Suure tõenäosusega ei kuulu meeskonna rivistusse ka Karol Mets, kelle vigastuspausi pikkus saab vastuse selle nädala jooksul.

Eesti koondise koosseis mängudeks Ungari ja Kreekaga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 43/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa Palloseura (FIN) 11/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Kaitsjad