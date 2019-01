Aastavahetuse paiku on Eesti jalgpallikoondis ikka pidanud maavõistlusmänge, kus oma võimaluse on saanud paljud nooremad mängumehed. Tänavune talv ei ole mingi erand. Seekord võeti Katari kaasa kuus debütanti. Seejuures jälgisid koondise treenerid, et igal positsioonil oleks ka kogenud mängijaid, kellelt noorted saaksid ühtteist õppida. Oma võimaluse saab ka 19-aastane Markus Poom, kellel tuleb koondise pesamunana muu hulgas pallikotte ja muid vajalikke tarvikuid tassida.