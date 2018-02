Jalgpallihooaeg algab juba homme suure Tallinna vastasseisuga

Reedel, 23. veebruaril selgub EJLi jalgpallihallis Superkarikavõitja, kui vastamisi lähevad Tallinna FC Flora – Tallinna FCI Levadia.

Mängu avavile kõlab jalgpallihallis kell 19.30, uksed avatakse pealtvaatajatele 18.30. Pääsmed hinnaga 3 eurot on eelmüügis Piletilevis ning tasuta sissepääs on 2012. aastal ja hiljem sündinutele.

Superkarikas lisaaega ei mängita – kui pärast 90 minutit on seis viigiline, selgub kohtumise võitja penaltiseerias.

„Hooaeg hakkab kohe derbyga. Usun, et mängijad juba ootavad, et saaks väljakule, sest paar kuud on selle nimel tööd tehtud. Kuna jalgpallis ei ole just väga palju karikaid mängus, siis igast võimalusest võita, tuleb kinni haarata,“ ütles FC Flora peatreener Jürgen Henn.

„Ettevalmistus on möödas, uus hooaeg ukse ees! Oleme uueks hooajaks valmis! Kutsun ülesse kõiki jalgpallisõpru Superkarika kohtumisest osa võtma!“ lausus Flora kapten Gert Kams.

„Oleme väga rõõmsad, et uus jalgpallihooaeg algab ning meid ootab ees esimene ametlik mäng - Eesti Superkarikas. Olen väga õnnelik oma meeskonna hooajaeelse ettevalmistuse ja mängijate suhtumise üle, oleme oma mängu iga kohtumisega järjest parandanud. Näitame FC Flora meeskonna suhtes üles suurt austust, kuid samas usume endasse ja oma võimalustesse. Naudime suure mänguga kaasnevat ootusärevust ning ootame väga head ja kvaliteetset mängu kahe tugeva meeskonna vahel,“ ütles FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogić.

„Valmistume mänguks väga tõsiselt. Oleme hooajaks väga põhjalikult valmistunud, nüüd saabub aeg mängudega algust teha. Tahame võita tiitli ning alustada uut hooaega meeldivate emotsioonidega," lisas meeskonna kapten Dmitri Kruglov.

Mängu kohtunikuks on Juri Frischer, keda abistavad Sten Klaasen ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik on Roomer Tarajev.