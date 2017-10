Jalgpallihaigla tegi vutifännidele tänaseks üleskutse

Eesti koondise fännide ühendus Jalgpallihaigla on enne tänaõhtust Eesti ja Bosnia MM-valikmängu avaldanud üleskutse, mis on mõeldud kõigile kohtumist vaatama minevatele eestlastele.

"Täna ootab Gibraltari vastu väravatesaju korraldanud Eesti jalgpallikoondist kodusel A. Le Coq Arenal ees mitte ainult tugev Bosnia ja Hertsogoviina koondis, vaid ka nende ligi 1300-pealine fänniarmee. On tõsine oht, et kui me seda vähegi lubame, teevad bosnialased Lilleküla jalgpallistaadionist 90 minutiks oma kodustaadioni. Kuid meid tuleb staadionile kordi rohkem kui külalisi. Kui kunagi end vabaks laulnud rahvas ka jalgpallitribüünil üheskoos laulu üles võtab, võime Bosnia fännidele siiski koha kätte näidata," seisab ühenduse avalduses.

"Jalgpallimängul laulmine ja kära tegemine ei ole kinnise eestimaalase jaoks lihtne. Peab ju muretsema, mis naaber arvab, äkki läheb külmas hääl ära või sõnad sassi... Ei pea muretsema! Nagu ujulad on mõeldud ujumiseks, pargid kõndimiseks ja batuudid hüppamiseks, on jalgpallitribüünid mõeldud kaasaelamiseks.

Meil ei ole tõesti võibolla maailma mõistes kõige tugevam jalgpallikoondis, aga häälekate fännide näol saavad nad staadionile juurde väga vajaliku 12. mängija ja see võib olla tänasel õhtul täiesti piisav! Küsi ükskõik millise mängija käest - koduseinte vahel kõlav toetus annab alati jõudu. Istud sa küljetribüünil või otsasektoris - jäta valehäbi staadioniväravasse ja anname üheskoos bosnialastele väärilise laululahingu! Mine tea, äkki löövad meie mehed tänutäheks ka mõne kolli."

Mängule tulija meelespea:

kell 19.00 avatakse A Le Coq Arena ümbruses festivaliala; kell 19.45 avatakse staadioni sissepääsud; kell 21.45 lahtilöök Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmängule.