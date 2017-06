Jalgpalli U21 koondis alustab uut valiksarja, koosseisus neli A-koondises mänginud meest

U21 koondise peatreener Karel Voolaid avalikustas 23-liikmelise U21 koondise koosseisu, kes võõrustab uue valiktsükli avamängus 8. juunil Kadriorus Põhja-Iirimaad.

U21 koondise ridades on mitmeid A-koondise kogemusega mängijaid – sinisärgis on täiskasvanute koondises vähemalt ühe mängu kirja saanud puurilukk Andreas Vaikla, poolkaitsjad Martin Miller ja Frank Liivak ning ründaja Rauno Sappinen. Nii Liivak kui ka Sappinen on A-koondise ridades kirja saanud ka ühe värava.

Eesti – Põhja-Iirimaa mäng algab Kadrioru staadionil neljapäeval kell 18, kohtumist näitab otsepildis Tallinna TV. U21 koondis mängib EM-valikturniiri ühes alagrupis veel Hispaania, Islandi, Slovakkia ja Albaaniaga, kellega Eesti kohtub järgmisena võõrsil 12. juunil. Albaania – Eesti valikmängule sõidab Eesti 18 mängijaga.

Eesti – Põhja-Iirimaa mängu pääsmed on saadaval Piletilevis. Tavapilet maksab viis eurot, sooduspilet kolm eurot. Sooduspilet kehtib 1998.-2009. aastal ja 1954. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). Pääsmeid on võimalik osta ka kohapeal (ainult sularahas). 2010. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta. Prii sissepääsu tagab ka LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi ettenäitamine.

Eesti U21 koondis:

Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) - FCI Tallinn

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN)

Kaitsjad

Oskar Berggren (30.10.1997) – Tallinna FC Flora

Alger Džumadil (29.07.1996) – Paide Linnameeskond (laenul Vasalemma JK–st)

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Martin Mägi (18.06.1996) - Paide Linnameeskond (laenul Nõmme Kaljust FC-st)

Henrik Pürg (03.06.1996) – Nõmme Kalju FC

Poolkaitsjad ja ründajad

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Svjatoslav Jakovlev (24.04.1996) – Tallinna FC Levadia

Andre Järva (21.11.1996) – Paide Linnameeskond

Peeter Klein (28.01.1997) – Nõmme Kalju FC

Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH)

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora

Randin Rande (28.07.1997) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Herol Riiberg (14.04.1997) – Tallinna FC Flora

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FC Levadia

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Nõmme Kalju FC

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Magnar Vainumäe (19.04.1998) – Paide Linnameeskond

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Arst: Kaarel Kallandi

Füsioterapeudid: Martin Kiho, Priit Ailt

Mänedžer: Ljubov Lobõševa