Jalgpalli turvaekspert: meie eesmärgiks peaks olema tark turvalisus

Jalgpalli turvaekspert Einar Lillo osales läinud kuul Saksamaal Münchenis toimunud UEFA seminaril, kus erinevate alaliitude spetsialistid kogemusi vahetasid. Lillo soovitab Eestil jalgpallimängudel kasutada targa turvalisuse kontseptsiooni.

„Eesti peamise murena näen korraldajapoolsete möönduste tegemist turvalisuse vaates, seda eriti klubijalgpallis. Koondisemängud on heas mõttes eeskujuks, kuidas tuleb turvaküsimusi planeerida ja lahendada. Klubijalgpallis on aga klubide eelarved piiratud. Kokkuhoid turvalisuses on aga lühinägelik, sest turvalisus ei ole ainult reageerimine, vaid eelkõige planeerimine ja inimeste hea teenindamine,“ selgitas Lillo.

„Nii nagu on meie rahvaarvu juures ideaaliks tark jalgpallur, nii on ka meie võimaluseks tark turvalisus. Selleks võiks klubide juures tegutseda litsentseeritud turvajuhid, kes on sõltumatud teenust osutavast turvaettevõttest ja omavad nii vastavat kogemust, kompetentsi kui ka otsustuspädevust. Oluline on mõista, et turvalisuse tagamine või inimeste käitumine tribüünidel ei ole eraldiseisev muust ühiskonnast - kõik need hoiakud, mida igapäevaelus tuntakse, tuuakse jalgpallimängule kaasa. Turvalisuse tagamine algab ümbritseva kultuuriruumi ja oma staadionikülalise tausta mõistmisest,“ lausus turvaekspert.

Euroopas laiemalt on näha positiivseid arenguid: rassism ja vägivald jalgpallis on vähenenud. Samas on tõusuteel poliitilise sisuga sõnumite kasutamine.

„Kahjuks on praegu Euroopas teravalt üleval terrorism, mis põhjustab turvalisuse tagamisel tõsiselt väljakutseid. Eraldi tõi UEFA turvaohvitser Kenny Scott välja politsei ebaproportsionaalse sunni kasutamise, näitena toodi esile möödunud hooajast Madridi Reali ja Müncheni Bayerni matšil rakendatud meetmed,“ lisas Lillo.

„Omaette teema UEFA seminaril oli ajaloolise mälu elustamine. Briti ajakirjanik David Conn analüüsis värskeimat raportit Hillsborough’ katastroofist ning tõstis esile selle, et korrakaitsejuhi eksimused tõid kaasa fataalsed tagajärjed. Tehnoloogiaekspert Keith Dalton rääkis droonidest ja nendega seonduvatest ohtudest. Kuidas eristada head drooni halvast? Ta tõdes kurioosumina, et meil on vaja tehnoloogiat, et kontrollida tehnoloogiat,“ tõi Lillo välja veel põnevaid teemasid turvaseminarilt.