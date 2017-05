Jalgpalli rahvuste karika avaetapil osaleb üheksa võistkonda

Tänavustel jalgpalli Eestimaa rahvuste karikavõistlustel avaetapil osaleb üheksa võistkonda. Võistluse esimene etapp peetakse klubijalgpalli pidupäeva raames homme, 27. mail A. Le Coq Arenal.

Just rahvuste karikavõistluste etapp alustab pidupäeva, kui pall pannakse mängu kell 10 Nike Arenal. Rahvuste karikavõistlustel osalevad erinevate Eestis elavate rahvuste võistkonnad. Kui avaetapp toimub sel laupäeval, siis teine leiab aset 18. juunil ning otsustav kolmas etapp 3. septembril (kõik Nike Arenal). Võitja selgub seega kolme etapi koondtulemusel.

Avaetapil on meeskonnad jaotatud kahte alagruppi. Neljaliikmelises grupis pallivad Livonia (lätlased), Spartak Biškek (kirgiisid), Žalgiris (leedukad) ja Dnipro (ukrainlased). Viieliikmelisse gruppi kuuluvad Boitsy (valgevenelased), Kiili (eestlased), Polonia (poolakad), Maccabi (juudid) ja Neftši (aserid).

Avaetapi ajakava:

1. väljak:

Kell 10 Livonia - Dnipro

Kell 10.20 Biškek - Žalgiris

Kell 10.40 Dnipro - Žalgiris

Kell 11 Kiili - Boitsy

Kell 11.20 Polonia - Neftši

Kell 11.40 Livonia - Biškek

Kell 12 Biškek - Dnipro

Kell 12.20 Žalgiris - Livonia

Kell 12.40 7.-8. koha mäng

Kell 13 3.-4. koha mäng

2. väljak:

Kell 10 Kiili - Neftši

Kell 10.20 Maccabi - Polonia

Kell 10.40 Neftši - Maccabi

Kell 11 Maccabi - Boitsy

Kell 11.20 Boitsy - Polonia

Kell 11.40 Kiili - Maccabi

Kell 12 Polonia - Kiili

Kell 12.20 Neftši - Boitsy

Kell 12.40 5.-6. koha mäng

Kell 13 1.-2. koha mäng

Eestimaa rahvuste karikavõistlusi korraldab Eesti Jalgpalli Liit koostöös Eestimaa Rahvuste Ühendusega alates 2007. aastast. Võistluste eesmärgiks on populariseerida jalgpalli, tugevdada Eestis elavate rahvusvähemuste rahvuslikku identiteeti, arendada rahvuste vahelist sõprust ja aidata rahvusi lõimumisel Eesti ühiskonda.

Senised võitjad:

2007 - Anži (dagestanlased)

2008 - Mamuli (grusiinid)

2009 - Boitsy (valgevenelased)

2010 - FC Jerevan (armeenlased)

2011 - Boitsy (valgevenelased)

2012 - Dnipro (ukrainlased)

2013 - Boitsy (valgevenelased)

2014 - Biškeki Spartak (kirgiisid)

2015 - Boitsy (valgevenelased)

2016 - Polonia (poolakad)

Kui klubijalgpalli pidupäeva tegevused algavad kell 10 Nike Arenal rahvuste karikavõistluse avaetapiga, siis tund aega hiljem pannakse pall mängu EJLi jalgpallihallis, kus toimub avaetapp seenioride karikavõistlustel.

Kell 12 avatakse A. Le Coq Arena vahetus läheduses festivaliala, kus tegevust jagub igas vanuses huvilistele. Toitlustuse eest hoolitseb Amps ja soodsate hindadega on müügil A. Le Coqi joogid. Saaremaa lihatööstus pakub esimesele tuhandele külastajale tasuta karbonaadi.

Pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telgis saavad huvilised kontrollida oma tervist. Lapsed saavad lõbutseda batuutidel ja avatud on meisterdamise õpituba. Lisaks on festivalialal ka Betsafe täpsuslöökide ala ning Sportland Arenal toimub algusega kell 13 klubidevaheline Betsafe penaltilahing. Samuti on avatud jalgpalliturg. Klubijalgpalli pidupäeval leiab ka teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Kell 13 antakse A. Le Coq Arenal avavile naiste karikavõistluste finaalile, kus kohtuvad Pärnu JK ja JK Tallinna Kalev. Meeste finaal Evald Tipneri karikale algab kell 16, kui võitja selgitavad FCI Tallinn ja Tartu JK Tammeka. Pääsmed on eelmüügis Piletilevis ja saadaval kohapeal.