Jalgpalli Premium liiga publikuarv kasvas viimase kahe hooajaga 20% võrra

„Publikuarv kasvas teisel poolaastal, mil mitmed klubid näitasid väga suurt edasiminekut. Numbrite kasv oli seotud ka kogukonnajuhtide pilootprojekti algusega. Liigume õiges suunas ning mul on hea meel, et järgmisest hooajast on kogukonnajuhid juba kõikides kõrgliigaklubides,“ sõnas Premium liiga arendusjuht Veiko Soo.

Sel aastal kasvas lausa seitsme meeskonna publikuarv ning ühel võistkonnal, kes langes napilt miinuspoolele, oli publikuarvu vähenemine kõigest üheprotsendiline. Suure hüppe tegi JK Narva Trans, kui nende kohtumisi külastas lausa 71% enam huvilisi.

Oodatult suure kasvu tegi JK Tallinna Kalev, kes mängis mullu Esiliigas, aga tõusis tänavuseks hooajaks kõrgliigasse. See tähendas, et meeskonnale tuli kaasa elama 61% rohkem pealtvaatajaid kui mullu. Võimsa kasvu tegi Tartu JK Tammeka, kelle publikuarv kasvas võrreldes möödunud hooajaga lausa 39%.

Kõige rohkem publikut kogus Tallinna FC Flora, kelle mänge külastas keskmiselt 559 pealtvaatajat. 400 piiri ületasid ka Tartu JK Tammeka (444) ja Nõmme Kalju FC (404).