Eesti koondislase Konstantin Vassiljevi koduklubi Bialystoki Jagiellonia president tunnistas, et nad ei suuda konkureerida rikaste Aserbaidžaani ja Kasahstani jalgpalliklubidega.

Poola ajaleht Przeglad Sportowy kirjutas täna, et Jagiellonia ei ole Vassiljevile paremat pakkumist lauale pannud ning läbirääkimised on seiskunud. Eesti poolkaitsjal saab leping Jagielloniaga läbi tänavu 30. juunil.

"Jagiellonia ei ole endiselt teinud ühtegi liigutust, et Konstantini lahkumist ära hoida," sõnas ajalehele Vassiljevi agent Andrei Stepanov ja lisas: "Praegu me räägime läbi mitme teise klubiga. Hetkel ma ei saa rohkem detaile avaldada."

Przeglad Sportowy andmetel olevat 32-aastasele Vassiljevile pakkumisi tehtud Aserbaidžaani ja Kasahstani klubidest. Jagiellonia meeskonna president Cezary Kulesza tunnistas, et nii kopsakaid lepinguid nemad pakkuda ei suuda.

"Me teeme vaid selliseid lepinguid, mille tingimusi suudame täita ja raha välja maksta. Aserbaidžaanist ja Kasahstanist tulnud pakkumistega me võistelda ei suuda. Seal võib mängija saada 20-30 tuhat eurot kuus," sõnas Kulesza.

President lisas, et mis ka ei juhtuks, lõpetab Vassiljev käesoleva hooaja nende rivistuses. Eesti koondislane on tegemas Poolas võimast hooaega - tema arvel on 20 vooruga juba kümme väravat ja üheksa väravasöötu. Jagiellonia hoiab hetkel Poolas ka liidrikohta.