Island lõi Eesti U21 jalgpallikoondisele viis väravat

Kodumeeskond lõi juba avapoolajal kolm väravat, kui sihile jõudsid Óttar Magnús Karlsson, Óttar Magnús Karlsson ja Samúel Friðjónsson. 53. minutiks olid Eesti kaotusnumbrid värske Moskva CSKA mängumehe Arnór Sigurdssoni tabamuse järel juba 0:4.

Teise poolaja keskel suutsid Frank Liivak (penaltist) ja Sören Kaldma kaotusnumbreid vähendada, kuid nende tabamuste vahel lõi Albert Guðmundsson islandlaste viienda värava.

„Island hoidis meid pidevalt surve all ja pidime palju tähelepanu kaitsele pöörama. Episoodiliselt oli ka meil häid vasturünnakuid, kuid avapoolajal oli Island selgelt parem,“ ütles noortekoondise peatreener Karel Voolaid, vahendab jalgpall.ee.

„Teine poolaeg oli nagu Ameerika mäed. Oli olukordi, kus mäng oli meie kontrolli all, aga perioodid, kus mäng nende kätte jäi, suutsid nad meid täielikult üle mängida,“ lisas Voolaid.

„Meie mõlemad väravad tulid standardolukordadest. Esmalt tabas nurgalöögist tulnud pall vastase kätt ja Frank oli täpne järgnenud penaltil. Söreni tabamus oli samuti standardmomendist, kui ta suutis pärast väikest segadust pallini esimesena jõuda ja värava lüüa,“ kirjeldas peatreener Eesti väravaid.

Eesti noortekoondis on kaheksa valikmänguga teeninud vaid ühe punkti ja asub kindlalt viimasel kohal. Täisedu ehk 18 punktiga kuuest mängust on liider Hispaania, järgnevad Slovakkia 12 ning Island ja Põhja-Iirimaa võrdselt 11 silmaga (kõik kolm on pidanud 7 mängu). Albaanial on viiendana 6 punkti.