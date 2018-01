INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Just niimoodi sündis Eesti jalgpallikoondise aasta kõige ilusam värav

Mattias Käit lõi Eesti jalgpallikoondise aasta kõige ilusama värava. Foto: DELFI

2017. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks on Mattias Käit. 19-aastane poolkaitsja jaoks on see esmakordne Hõbepalli võit.