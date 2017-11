Infonetist välja heidetud Altosar lõi uhiuue omaenda jalgpalliklubi

Paar kuud tagasi toona veel tegutsenud FCI Tallinnast vallandatud klubi tegevjuht Aleksandr Altosar ei ole jalgpalli jaoks ära kadunud - nimelt teatas mees sotsiaalmeedias, et loob omaenda jalgpallikooli FC Tallinna.

"Tahan teile teada anda, et FC Tallinna jalgpallikool on avatud," kirjutas Altosar Facebookis. "Tahaksin tänada kõiki lastevanemaid, kes oma otsuse meie kasuks tegid ja loodan väga, et te ei pea seda valikut kahetsema."

Altosare sõnul hakkab uues klubis alla 7-aastaste laste treeningute kuutasu olema 43 eurot, vanematel lastel 50 eurot kuus.

Lisaks lastevõistkondadele hakkab FC Tallinnal olema ka täiskasvanute tiim, mida hakkab Altosare sõnul juhendama Andrei Kalimullin - värskelt karjääri lõpetanud keskkaitsja, kes treenis lapsi ka FC Infonetis.