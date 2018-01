Infonetis mänginud Venemaa poolkaitsja liitus kaheks aastaks Kaljuga

Premium liigast lahkunud ja osa oma personalist Levadiale andnud Infoneti jalgpalliklubi endine poolkaitsja Sergei Tumasjan lõi käed Nõmme Kaljuga.

Kalju koduleht teatas, et täna oma 28. sünnipäeva tähistav Venemaa kodakondsusega Tumasjan sõlmis nendega kahe aasta pikkuse lepingu.

”Olen väga õnnelik, et sain liituda tugeva meeskonnaga, nagu seda on Kalju. On näha, et tegemist on väga professionaalse tiimiga, kus meeskond ja treenerid on keskendunud, et saavutada kõrgeid eesmärke. Sammun nendega samas rütmis,” kommenteeris ta klubi kodulehel.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Tumasyan on Eestis ennast juba tõestanud tulles Infonetiga meistriks. Arvame, et tema kvaliteet annab Kaljule palju juurde ning aitab meid meie eesmärkide täitmisel."

Tumasjan alustas profikarjääri 2010. aastal Venemaa kõrgliiga klubist FC Rostov. Lisaks on ta veel esindanud FC Sotšit ja Armeenia klubi FC Candzasar Kapani. Infonetiga liitus ta 2015. aastal, pallides seal kolm hooaega ja tulles 2016. aastal Eesti meistriks, 2017. aastal Eesti karika ja superkarikavõitjaks.

Kaljus hakkab Tumasjan kandma särginumbrit 10.