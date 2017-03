Indrek Zelinski tegi teatavaks Gruusiasse sõitva koosseisu

Naiste jalgpallikoondis peab 6.-11. aprillini Gruusias maailmameistrivõistluste eelringi kohtumisi ja peatreener Indrek Zelinski avaldas koosseisu, kes asub edasipääsu nimel võitlema. Delfi TV-l on ühtlasi hea meel teatada, et kõik Eesti koondise mängud on meie keskkonnas ka otsepildis nähtavad.

Koondis koguneb 3. aprillil ja järgmisel päeval asutakse teele. Eesti naiskonna vastasteks turniiril on Kasahstan, Läti ja võõrustajariik Gruusia. FIFA edetabelis on parim Kasahstan, kes asub 62. kohal. Eesti on 77., Läti 88. ning Gruusia 94. kohal. Kasahstani naiskonnaga kohtusid eestlannad viimati 2009. aastal maavõistlusmängus ja siis suudeti võtta 2:1 võit. Lõunanaabrite lätlastega mängis Eesti märtsi keskel rahvusvahelisel turniiril Aphrodite Cup finaalis, kus tuli tunnistada vastaste paremust penaltiseeria järel. Gruusiaga naiste A-koondis varasemalt kohtunud pole.

„Suhteliselt ühtlane punt. Kasahstan võib olla natuke eristub nendest kolmest ja neil on ka valik natuke suurem. Läti on pooleteise aastaga juurde pannud. Meie lätlastega pigem oleme võrdsed, Gruusia on meist võib olla natuke tagapool, aga see ei tähenda hetkel midagi ja kõik pannakse väljakul paika. Koefitsientidele ja numbritele ei tohiks suurt tähelepanu pöörata,” kommenteeris Zelinski alagrupivastaseid.

Kokku osaleb eelringis 16 naiskonda neljas alagrupis ning edasi pääsevad alagruppide võitjad ja parim teise koha omanik. “Edasipääs sõltub meist endist – nii treeneritest kui mängijatest. Mina usun meie mängijatesse ja usun sellesse, et meil on omad võimalused, aga samas on meil vastas suhteliselt võrdsed võistkonnad. Üks löödud või sisselastud värav võib otsustada palju. Usun, et seal läheb pingeliseks ja huvitavaks,” võtab peatreener kokku Eesti edasipääsu lootused. “Tahaks mängida niivõrd hästi, et oleks šanss edasi pääseda alagrupist. Näidata head ja resultatiivset mängu ja kaitses mängida kindlalt. Võtame mäng korraga.Soov oleks näidata samasugust agressiivset ja positiivset mängu nagu Küprosel. Need on väga olulised ja tähtsad mängud, et koondisel oleks põhjust kodus võõrustada ka tugevamaid ja suuremaid vastaseid ning käia ka ise suuremates naiste jalgpalli riikides mängimas.”

“Kairi Himanen ei saa töökohustuste tõttu osa võtta ja tema asemel kutsusime Liivi Sõrmuse. Loodan, et kõik mängijad püsivad tervena, kõigil silmad säravad ja entusiasm on kõrgel, kui mängudele läheme,” kommenteeris Zelinski mängijate valikut.

Turniirile on kutsutud 20 mängijat:

Väravavahid

Getter Laar (21.11.1989) – FC Metz (FRA) 47/0

Getriin Strigin (07.07.1996) – FC Granada (ESP) 2/0

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tallinna Kalev 1/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 59/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 55/0

Anete Paulus (27.09.1991) – Pärnu JK 44/1

Liis Pello (07.02.1988) – FC Kirkop United (MAL) 28/1

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 17/1

Elizaveta Rutkovskaja (09.12.1997) – Pärnu JK 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 78/16

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 77/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Kuopio Pallokissat 64/25

Eneli Vals (27.05.1991) – Tallinna FC Flora 46/2

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 39/3

Merily Toom (20.08.1994) – Pärnu JK 33/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Tallinna FC Levadia 20/2

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 18/1

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 13/1

Liivi Sõrmus (17.02.1992) – Pärnu JK 7/1

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK 4/0

MM-i eelringi ajakava (kõik kohtumised on otsepildis nähtavad Delfi TV-s):

6. aprill kell 13:00 Eesti – Läti

8. aprill kell 15:00 Gruusia – Eesti

11. aprill kell 15:00 Eesti – Kasahstan

* Kohtumised on märgitud Eesti aja järgi