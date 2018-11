Indrek Zelinski siirdub Soome esiliigaklubi treeneriks

"Pärnu Vaprus ja Indrek Zelinski lõpetavad ennetähtaegselt töölepingu vastastikusel kokkuleppel, et Indrek saaks alustada uuest hooajast tööd Kotka TP abitreenerina," seisab Vapruse koduleheküljel avaldatud pressiteates.

Zelinski viimaseks mänguks Pärnu klubi peatreenerina jääb laupäevane Premium liiga kohtumine FC Kuressaare vastu. Klubi on alustanud tööd, et uus juhendaja nimetada ametisse novembrikuu jooksul.

Pärnu Vapruse juhatuse esimees Jaak Roosson: "Täname Indrekut tehtud töö eest klubi esindusmeeskonna peatreenerina. Meil oli Indrekuga kehtiv tööleping, kuid olime valmis selle ennetähtaegselt lõpetama, et Indrek saaks vastu võtta huvitava väljakutse – töötada treenerina välisklubis. Mul on Indreku edusammude üle hea meel ning soovin talle edu uues ametis."

Indrek Zelinski: "Tänan Pärnu Vapruse klubi, meeskonda ja toetajaid mulle antud võimaluse eest. Oli tõsiselt huvitav ja töine aasta. Tänan veelkord kõiki, kellega tööalaselt kokku puutusin. Soovin Vapruse klubile, mängijatele ja toetajatele jätkuvat töötahet ning usku oma ideede elluviimisel. Suur suur aitäh!"

Tallinna Kalev teatas täna, et ka nende peatreener Argo Arbeiter lahkub tänavuse hooaja järel ametist. Soome väljaande Kymet Sanomate teatel saabki Arbeiterist Kotka TP uus peatreener ja ta võtab abitreenerina Eestist kaasa Zelinski.