III liiga jalgpallitegelased said kentsaka rikkumise eest ülipika võistluskeelu

Eesti jalgpalli III liiga põhjatsoonis palliva Tallinna JK Štrommi mängija Maksim Dolinenko ja peatreener Andrei Bespomoštšnov said Eesti Jalgpalli Liidult enam kui kaheksa kuu pikkuse võistluskeelu.

Tegemist on ülekaalukalt kõige pikemate reaalsete keeldudega, mis sel aastal Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) distsiplinaarkomisjoni poolt määratud. Dolinenko ei tohi mängida ning Bespomoštšnov juhendada ega tehnilises alas viibida ühelgi EJL-i egiidi all toimuval võistlusel kuni 31. maini 2018.

Pika keelu põhjus on vaat et piinlik: 16. septembri liigamängus pallis mängukeeldu kandma pidanud Dolinenko vale nime all. Bespomoštšnov sai sama pika karistuse, sest võistkonna treenerina täitis tema protokolli ning lisas sinna mängija vale nime all teadlikult, kirjutab Soccernet.ee.

Štrommi on sel hooajal kaotanud III liiga põhjatsoonis kõik 20 kohtumist.

