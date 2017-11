Igor Prinsist saab Pärnu JK peatreener, presidendiks Raio Piiroja

Jalgpalliklubi Pärnu JK presidendiks on alates eilsest Raio Piiroja ning tänavu Tallinna Levadiat juhendanud Igor Prinsist saab klubi esindusmeeskonna peatreener.

Tõenäoliselt hakkab meeskond mängima, kas Esiliiga või Esiliiga B tasandil, kirjutab Soccernet.

Prinsiga sõlmis klubi 2+1 aastase lepingu. Tema teenetest oli huvitatud ka Viljandi Tulevik, kuid Prins eelistas kodulinna. "Kui Pärnu poisil lasta valida Viljandi ja Pärnu vahel, siis valib ta ikka Pärnu," kommenteeris Piiroja naerdes. "Ma arvan, et Igor sobib meile kui rusikas silmaauku."

"Meeste poolt mängime oma mängijatega, ei hakka üle oma varju hüppama. Kui arvata, et hakkame endale kõvasti mängijaid soetama, siis see on vale. Tuleme tasakesi, paneme kõvasti rõhku ja uut hingamist noortetöösse. Proovime Pärnus kõige kvaliteetsemat noortetööd pakkuda," lisas Piiroja.