Eesti jalgpalli Premium liiga avavooru keskse mängu 1:1 viigi järel oli Tallinna FC Levadia peatreener Igor Prins veidi rohkem rahul kui tema Tallinna FC Flora ametivend Arno Pijpers.

"Küll räägiti Flora suurest (0:5) kaotusest superkarikas, aga me teadsime, et kerget ei tule midagi," alustas Prins. "Ma ei ole rahul, et eduseisus loovutasime kontrolli ja muutusime ebakindlaks, aga mul on hea meel, et teisel poolajal suutsime korralikult mängu tagasi tulla. Arvan, et 1:1 peegeldab väljakul toimunut - mõlemal oli ohtikke võimalusi."

"Ütlesin ka mängijatele, et kaotasime kaks punkti," teatas seevastu Pijpers. "Valitsesime esimest poolaega, aga ei suutnud hiljem enam samamoodi jätkata. Meie endi panus oli üsna suur, et Levadia tagasi mängu lasime. Samas ei saa ma liiga kriitiline olla - meie kaitsetegevus toimis võrreldes eelmise nädalaga kenasti, vältisime suuri eksimusi ja me ei olnud enam meeskonnana nii naiivsed. Näen siit jätkamiseks head perspektiivi."





Mitmed mängijad alles harjuvad, Jääger endiselt ootel

Prins hindas uue ründeduo Nikita Andrejev Rimo Hunt koostööd nii: "Nad on saanud kõigest neli päeva koos harjutada. Täna jäi otsustavast kindlusest puudu, aga tean nende meeste taset ja loodan nende peale."





Küsimusele, kas eelnevatel aastatel keskkaitsjana tegutsenud Artjom Artjunin hakkabki mängima vasakkaitses nagu seekord, vastas Levadia pealik aga: "Täna mängis. Küsige novembris uuesti. Kui ma siis muidugi siin olen..."





Ka Flora vasakkaitsja Joseph Saliste harjub uue positsiooniga - tema oli varasemalt vasakpoolkaitsja. Levada värava eel magas ta maha Pavel Marini läbimurde. "Ta tegutseb nagu tüüpiline endine ründemängija. Loovas plaanis tegi ka täna palju kasulikku, aga jah, esimene ülesanne peab kaitsjana olema tagada, et endale väravat ei lööda. Vaheajal rääkisime ta eksimusest ja ta parandas end," analüüsis Pijpers, tõdedes samas, et muud head valikud sellele positsioonile ka puuduvad.