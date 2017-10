Igor Prins teeks Premium liiga suuremaks: "Kui tambid samade satsidega neli tiiru, hakkavad näod jubedalt korduma"

Veel Premium liigas tiitlikonkurentsis oleva FC Levadia peatreener Igor Prins rääkis ajakirja JALKA veergudel, mida tema jalgpallireeglites või Eesti meistriliiga struktuuris võimalusel muudaks.

Ta tõi alustuseks välja kohtunike faktori, rõhutades, et ta pole küll videokorduste pooldaja, kuid näeks hea meelega praegusest kindlamat vilepartiid. Konkreetne ettepanek oli Prinsil aga Eesti Jalgpalli Liidule meistriliiga struktuuri osas:

"Praegu on neli ringi paratamatu, aga tahaksin, et oleks 16-18 võistkonda ja saaks kõigiga kaks korda hooaja jooksul läbi mängida. Ütlen ausalt, et kui tambid samade satsidega talvel enne hooaega ja siis veel hooaja sees neli tiiru, hakkavad samad näod ikka jubedalt korduma. See, kuidas rohkemate võistkondade puhul taset hoida, tuleks muidugi ka läbi mõelda, aga jumala pärast - tooge kuskilt meile satse juurde!"

"Minu arust oleks jalgpallile jubedalt positiivne, kui saaks igale mängule vähemalt tuhat pealtvaatajat kohale. See annaks mängijatele emotsionaalselt väikse laksu ja kogu vutiõhkkond oleks hoopis teistsugune," lisas Prins.

