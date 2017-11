Igor Prins ei jätka Levadia ja Infoneti ühisprojektis

FC Levadiaga tänavu meistriliiga hõbemedali võtnud Igor Prins klubi peatreenerina ei jätka. Millised on FC Infonetiga ühineva Levadia tulevikuplaanid ja kes võtab üle meeskonna juhendamise, selgub ehk homsel pressikonverentsil.

"Mina selles klubis ei jätka," ütles Prins täna Delfile ja Eesti Päevalehele. "Mis teha, amet on selline. Kui klubil on sellised eesmärgid, siis nii on."

Eile juhtkonnaga maha istunud Prins täpsemalt klubi eesmärke avaldada ei saanud. Need olevat juba asjasse puutuvate osapoolte ehk Levadia ja Infoneti esindajate kommenteerida, kes homme kell 15 ajakirjanike ette astuvad.

51-aastane Prins tüüris Levadiat alates 2016. aasta juulist. Varem on ta selles ametis olnud 2008.-2010. aastani, võites esimesel kahel hooajal järjest Eesti meistritiitli. Meistriks on Prins tulnud ka 2012. aastal Nõmme Kaljuga.

Eile pärast Premium liiga viimast vooru tegid Levadia ja Infonet ühisavalduse, kus öeldi, et kaks klubi alustasid ühinemisprotsessi. Lisainfot lubati anda homsel pressikonverentsil.

Loe Eesti meistriliiga pöördelistest sündmustest pikemalt homsest Eesti Päevalehest!