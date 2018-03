Igor Morozov noolib Arsenali mängija vastu pallimist

Üle tüki aja taas Eesti jalgpallikoondisesse kutse saanud Igor Morozov tunnistas intervjuus venekeelsele ERR-ile, et ootab väga, et saaks Arsenali ja Armeenia koondise tähe Henrikh Mkhitarjani vastu mängida.

Morozov kuulub Eesti koondise nimekirja, kes sõidab juba märtsi lõpus sõpruskohtumistele Gruusia ja Armeeniaga.

"Viimati kutsuti mind koondisesse 2015. aasta kevadel ning mu viimane mäng jääb 2014. aasta sügisesse, kui mängisime võõrsil San Marinoga. Praeguse peatreeneri, Martin Reimi käe all on see mu esimene mäng," kommenteeris Morozov rus.err.ee-le.

"Armeenia ja Gruusia koondised on väga tehnilised meeskonnad. Mängijad oskavad palliga väga hästi läbi käia, aga me suudame nendega toime tulla. Oluline on kaitses olla hästi organiseeritud."

"Isiklikust vaatepunktist tahaksin mängida Armeenia koondise peamise staari, Henrikh Mkhitarjani vastu. Olen tema vastu korra mänginud, kui Eesti ja Armeenia koondised omavahel kohtusid. Tahaksin näha, kui palju ta mänguliselt muutunud on," sõnas Morozov.

Armeenia ja Eesti vaheline sõpruskohtumine toimub 24. märtsil Jerevanis. Gruusia ja Eesti mäng peetakse 27. märtsil Tbilisis.