Kiievi Dinamo kaitsja Domagoj Vida arvates tuli Horvaatia jalgpallikoondise 0:3 kaotus Eestile psühholoogiliselt isegi kasuks.

"Õhkkond on pärast kaotust äärmiselt nukker ning mul on kahju, et me Horvaatia fänne alt vedasime, eriti neid, kes olid tulnud meid Eestisse vaatama. Ma arvan, et see oli meile lihtsalt halb päev, mis oli erinevate negatiivsete nüansside tulemus," rääkis Vida Ukraina meediale.

"Aga ma loodan, et me suudame sellest psühholoogiliselt kiiresti taastuda. Tähtis on sellest kaotusest õppida. Võib-olla isegi parem, et me sõprusmängu kaotasime - Eesti tõi meid maa peale. Ning selles seisundis on hea minna vastu juunikuisele võitlusele Islandiga, mis on hetkel meie põhikonkurent alagrupi esikohale."