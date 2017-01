Hommme hommikul kell 9.00 algab Lõuna-Eestis traditsiooniline FC Elva Indoor Cup, mis lisaks Eesti tiimidele toob väljakule ka Soome ja Läti meeskonnad.

Teist aastat järjest tehakse sellest turniirist koostöös Baltic Broadcastingu, Delfi TV ja www.globalsoccerstore.com-iga otseülekanne. Samuti on kõigil võimalik mängude statistikat jälgida siit.

"Eelmisel aastal jälgisid meie turniiri üllatuslikult ligi 2500 silmapaari ja nende hulgas Soome eestlased, kes sellel aastal on üle lahe kohale sõitnud ning võistlevad koguni Soome lipu all." tutvustas huvi kasvu korraldaja Marek Naaris

Turniiril osaleb 10 meeskonda, neist seitse Eestist (FC Elva, Tartu JK Tammeka U19, FC Tarvastu, Tõrva JK, FC Otepää, Eesti Sultan, VVP), kaks Lätist (FK AUDA ja FK Carnikava) ja nagu mainitud üks Soomest (Dynamo EstoFut).

"Võistkondade liigade tase on erinev, kui võtta aluseks 2016 meistrivõistlused, siis FC Elva ja FK AUDA peaks kõigist selgelt üle olema, aga imesid on varemgi juhtunud. Keegi ei saa alahinnata viimase kahe hooaja võitjat Tõrvat ja eks paistab millises vormis on teised madalamate liigade võistkonnad. Kindlasti tuleb palju väravaid ja kohamängude vahel pakuvad mängijatele ning fännidele silmailu FC Elva tantsutüdrukud." lisas Naaris