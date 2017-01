Homme hommikul kell 9 saab alguse Pärnu futsali meistrivõistluste finaaletapp, mille kõik mängud toob teieni ka Delfi TV.

Lisainfo turniiri kohta leitav siit.

Ajakava:

9:00 Pärnu-Jaagupi vs Haapsalu

9:15 FC Pjarnu/Skanton vs Tahkuranna/PJK

9:30 PUNT vs Eesti Sultanid

9:45 FC Pjarnu/Invidia Agentuur vs JK Viljandi

10:00 Pärnu-Jaagupi vs FC Pjarnu/Skanton

10:15 PUNT vs FC Tahkuranna/PJK

10:30 FC Pjarnu/Invidia Agentuur vs Haapsalu

10:45 Eesti Sultanid vs JK Viljandi

11:00 Pärnu-Jaagupi vs FC Pjarnu/Invidia Agentuur

11:15 Eesti Sultanid vs FC Pjarnu/Skanton

11:30 Haapsalu vs FC Tahkuranna/PJK

11:45 PUNT vs JK Viljandi

12:00 Eesti Sultanid vs Haapsalu

12:15 FC Pjarnu/Invidia Agentuur vs FC Tahkuranna/PJK

12:30 FC Pjarnu/Skanton vs PUNT

12:45 JK Viljandi vs Pärnu-Jaagupi

13:00 Eesti Sultanid vs FC Pjarnu/Invidia Agentuur

13:15 Haapsalu vs PUNT

13:15 FC Tahkuranna/PJK vs Pärnu-Jaagupi

13:30 FC Pjarnu/Skanton vs JK Viljandi

13:45 FC Pjarnu/Invidia Agentuur vs PUNT

14:00 Eesti Sultanid vs Pärnu-Jaagupi

14:15 Haapsalu vs FC Pjarnu/Skanton

14:30 FC Tahkuranna/PJK vs JK Viljandi

14:45 PUNT vs Pärnu-Jaagupi

15:00 Eesti Sultanid vs FC Tahkuranna/PJK

15:15 Haapsalu vs JK Viljandi

15:30 FC Pjarnu/Invidia Agentuur vs FC Pjarnu/Skanton