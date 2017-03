Homme antakse start naiste jalgpallihooajale

Homme, 1. aprillil tehakse algust naiste jalgpalli meistriliiga mängudega, kui kaheksa naiskonda astuvad väljakule ja alustavad järjekordset hooaega.

Kõik naiskonnad allkirjastavad kohtumiste eel ka ausa mängu plaadi, millega tahetakse tähelepanu pöörata kihlveopettustega võitlemisele ja plaadi allkirjastamisega kinnitavad kõik naiskonnad publikule ja laiemale avalikkusele, et mängitakse ausalt ja tahetakse valemängijad jalgpallist välja tõrjuda.

Hooaja esimeses mängus võõrustab FC Levadia Maarjamäel Noortekoondist. Oma avamängu pidas Levadia selle aasta Superkarikafinaalis, kus neil tuli tunnistada viimaste aastate valitseja Pärnu JK 9:0 paremust. Eelmine hooaeg lõppes Levadia jaoks pronksmedalitega, Noortekoondis on viimasel kahel aastal pidanud leppima kaheksanda kohaga, mis on suuresti tingitud ka sellest, et iga aasta alustatakse uue koosseisuga.

Tallinna FC Levadia – Noortekoondis

1. aprillil kell 13:00 Maarjamäe kunstmuruväljakul (Kose tee 4, Tallinn)

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: „Ees ootab hooaja esimene Meistriliiga mäng. Muidugi ootame seda põnevuse ja ootusärevusega, tahame kindlasti võiduga alustada. Superkarikafinaal Pärnu JK vastu näitas meile nõrkused kätte ning proovime neid parandada.”

Mängija Anastasia Dodeltseva: „Ees ootab esimene mäng uuel hooajal. Olen natuke ärevil ja erutunud, sest meil on uus võistkond ja uued eesmärgid. Loodan, et kõik läheb hästi ning me jätame avamängust kolm punkti koju. Tahaks näha oma naiskonnalt head mängu nii kaitses kui rünnakul ning rõõmustada pealtvaatajate silmi ilusate väravatega. Arvan, et oleme selleks valmis!”

Noortekoondise peatreener Richard Barnwell: „Ees ootab mäng tugeva oponendi vastu, kellel on mõned tehniliselt ja füüsiliselt head mängijad. Ja kuigi Noortekoondise mängijad ei saa iganädalaselt samas kooseisus mängida ja koos trenni teha, teab iga koondislane meie mängu süsteemi ja mida temast oodetakse igas mänguolukorras. Kui suudame mängu lõpuni hoida oma plaanist kinni, eeldan, et antud mängijate valikuga saame hea mängu näidata ja vastasele probleemid tekitada.”

Ründaja Getter Saar: „Noortekoondise eest mängimine annab mulle hea võimaluse panna ennast proovile tugevate naiskondade vastu. Laupäevasest mängust ootan, et suudaksime omavahel koostöö leida ja loodan, et suudame Levadiale head vastupanu osutada.”

Mängu peakohtunikuks on Kristo Värva, abikohtunikud on Ello Heiskonen ja Vitali Matvejev.

Eelmise hooaja hõbemedalist FC Flora kohtub uuest aastast taas Meistriliigasse tõusnud Põlva Lootosega. Favoriidina läheb mängule kindlasti vastu Flora, kuid Lootos soovib näidata, et nende õige koht on just kõrgeimas liigas.

Tallinna FC Flora – Põlva FC Lootos

1. aprillil kell 15:30 Sportland Arenal (Asula 4c, Tallinn)

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: „Kauaoodatud hooaeg on täiesti ootamatult käes. Ootame avavilet.”

Kaitsja Liis Lepik: „Laupäevane mäng on oluline mitmel põhjusel. Esiteks hakkab lõpuks ometi uus hooaeg. Teiseks on meie vastas Põlva FC Lootos. Tegemist on noore ja hakkamist täis võistkonnaga, kellega me ammu mänginud ei ole ja kes on viimastel aastatel tõestanud, et nad on võimelised ka Meistriliiga klubisid üllatama. Meie jaoks on tähtis end platsil üksteisega ära siduda ja oma mängurütm leida. Oluline on leida enesekindlus ning eelkõige just kaitseliin toimima saada, sest siiani oleme just seal liigseid riske võtnud. Loodetavasti kohaneme väljakul kiiresti ja saame mängust positiivse emotsiooni, mille pealt on hea edasi liikuda.”

Lootose kapten Kirta Talgre: „Suur rõõm on olla taas üle pika aja Meistriliigas. Loosi tahtel saime hooaja alguseks kaks kõva vastast. Flora on kindlasti üks favoriite meistritiitlile kuid me ei soovi selle saamist neile lihtsaks teha. Loodetavasti saame mängudelt positiivseid emotsioone, et nende saatel hoogsalt hooaega alustada".

Mängu peakohtunikus on Anton Biktimirov, teda abistavad Tanel Piirimäe ja Mark Gotfelder.

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul pannakse pall mängu Tallinna Kalevi ja Tartu Tammeka vahel. Naiskonnad on eelmisest hooajast head tuttavad, kui heideldi selle eest, kes jõuab enne tabeli poolitamist neljandale kohale. Lõpuks oli selleks Kalevi naiskond, kes teenis Tartu naiskonna vastu ühe võidu ja ühe viigi.

JK Tallinna Kalev – Tartu JK Tammeka

1. aprillil kell 19:00 Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul (Staadioni 3, Tallinn)

Tammeka peatreener Maiko Tamme: „Meie hooaja avamängu eesmärgiks on saada hea lõppresultaat. Kaitses soovime hoida oma värava puhtana ja rünnakul ära kasutada head võimalused. Arvan, et Kalevi vastu mängides on meie tugevuseks meeletu võistkonna tahe ja soov hästi mängida.”

Tammeka kapten Sirje Roops: “Kalevi naiskonnaga on meil enamasti olnud väga tasavägised mängud. Sarnaselt meiega on nad väga jõulise iseloomuga võistkond. Nende võitmiseks peame ise tugevamad olema nii vaimult kui mängult. Kaptenina oleksin kindlasti rahul vaid kolme punktiga. Just sellistes tasavägistes mängudes on väga oluline, et me võidu tabelisse tooks. See oleks hea algus hooajale!”

Mängu peakohtunikuks on Martti Pukk, abikohtunikud on Katariina Järve ja Ilona Kirst.

Tiitlikaitsja Pärnu Jalgpalliklubi alustab uue tiitli püüdmist kodusel kunstmuruväljakul, kui nende vastasteks on Tartu SK 10 Premium. Eelmise hooaja kuues naiskond tahab kaitses kindlalt mängida ja teha endastolenevalt kõik, et Pärnule vastupanu osutada.

Pärnu JK – Tartu SK 10 Premium

1. aprillil kell 19:00 Pärnu kunstmurustaadionil (Mai 3, Pärnu)

Pärnu peatreener Jüri Saar: „Kõik võistkonnad soovivad alustada meistrivõistlusi positiivsete emotsioonidega, nii ka meie. Kõigile toredat jalgpallihooaega!"

Poolkaitsja Kairi Himanen: „Kätte on jõudnud kauaoodatud hetk ja mis saaks olla parem, kui alustada hooaega koduväljakul. Tartu SK 10 Premium on ebameeldiv vastane ning olen kindel, et tahtmist neil meile vastu hakata on kuhjaga. Meie eesmärgiks on mängu nautida, lihvida palliplatsil koostööd ning igas olukorras anda parim ja teineteist toetada. Edu, sära ning enesekindlust kõigile uueks hooajaks!"

SK 10 treener Mariliis Limbak: „Hooaja esimene mäng väga tugeva vastase vastu - see ei saa olema midagi kerget, aga oleme valmis andma endast parimat ning saavutama head tulemust.”

SK 10 mängija Renita Roopalu: „Uus hooaeg annab meile võimaluse end järjekordselt proovile panna ning eesolev mäng ei ole lihtne, aga oleme vigade kallal saanud töötada ja loodame, et suudame kaitses organiseeritult mängida.”

Mängu vilistab Ranno Tovstsik, abikohtunikeks on Jevgeni Novikov ja Jüri Milov.