Hollandis väravasoone leidnud Sappinen: koondise eelmistest mängudest eemale jäämine tõi klubiliselt kasu

“Sellest oli palju kasu. Olin meeskonnas alles kaks nädalat olnud. Kui oleksin kohe uuesti kaheks nädalaks ära läinud, siis see ei oleks klubiliselt kasuks tulnud. Peatreener oleks mängitanud teist mängijat ja see oleks mõjutanud minu positsiooni,“ tunnistas ta ja lisas, et praeguseks on ta Hollandis enda koha korralikult leidnud.

Sappineni sõnu on ta praeguseks suutnud koguda korraliku annuse enesekindlust ja on klubi juurde naastes valmis taas enda koha eest võitlema, kui see peaks vajalik olema. “Konkurents meeskonnas on alati olemas. Praegu saab teine ründaja võimaluse. Kui ta suudab selle ära kasutada, siis tuleb mul edaspidi veel parem olla.“

Kuna Eesti koondisel on viimasel ajal olnud probleeme väravate löömisega ja Sappinen on koduklubis sattunud hea soone peale, siis loodetakse temalt ka rahvusesinduses tabamusi. Mehe enda sõnul ta aga sellistele asjadele ei mõtle.

“Ma ei ole ise endale ühtegi survet ega pinget peale pannud. Kui sellest ka mujal räägitakse, siis mina ei tohi lasta end sellest häirida. Mina pean keskenduma enda asjadele,“ selgitas ta.