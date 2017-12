Hindrek Ojamaa vahetab Soomes klubi ning liitub Meeritsa ja Jürgensoni tiimiga

Lõppenud hooajal Soome kõrgliigast välja kukkunud Jyväskylä meeskonda esindanud jalgpallur Hindrek Ojamaa on kaheaastaselepingu sõlminud Vaasan Palloseuraga.

22-aastane äärekaitsja Ojamaa on Eestis mänginud FC Levadia, Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka eest, JJK oli tema jaoks mullu esimene välisklubi.

"Hindrek on energiline kaitsja, kes saab kaitsefaasis oma ülesannetega väga hästi hakkama," rääkis VPSi peatreener Petri Vuorinen klubi kodulehele. "Lisaks toetab ta aktiivselt ka rünnakuid. Õiges kohas on ka tema motivatsioon ja õpitahe. Novembris oli ta osa Eesti koondisest ja tema tulevik on helge."

JJK ridades mängis Ojamaa lõppenud hooajal kaasa 15 Veikkausliiga matšis.

TERVETULOA, HINDREK! VPS on solminut kaksivuotisen sopimuksen Hindrek Ojamaan kanssa. Lue lisää: https://t.co/o00pbhFbL2 Huomenna jatketaan seuraavalla julkistuksella.#seuraaraitaa pic.twitter.com/bFR4Gi2fdG — Vaasan Palloseura (@VPS1924) December 16, 2017