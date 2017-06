Hiiu staadioni ilutulestiku intsident läks Levadiale maksma üle 2000 euro

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjon määras FC Levadiale fännide käitumise pärast 12. mail mängus Nõmme Kaljuga 1400-eurose trahvi. Lisaks peab Levadia Kaljule hüvitama murukatte vahetamise 710 euro ulatuses.

Pahandust tekitasid Premium liiga mängul Hiiu staadioni "säästusektoris" ehk metsas mängule kaasa elanud Levadia fännid, kes tulistasid ilutulesikurakette vastu laternaid, kust need põrkasid väljakule, tekitades ohtu nii mängijatele, treeneritele kui ka kohtunikele.

"Staadioni murukate on väga suurelt kahjustada saanud. Neli latakat suuruses umbes 30-40 sentimeetrit on ära sulanud. Hetkel on veel ebaselge, mis valgustitest sai, sest nad lasid rakette alt üles vastu lampe. Mulle tundus see pahatahtlik tegu ja meelega just niimoodi sihitud. Fänluseks on seda raske nimetada," lausus Nõmme Kalju president Kuno Tehva päev hiljem Delfile ja Eesti Päevalehele.