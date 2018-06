Henrik Ojamaa naaseb Poola kõrgliigasse

Eesti jalgpallikoondise vasakäär Henrik Ojamaa vahetab taas klubi, liitudes Poola kõrgliigasse tõusnud Legnica Miedziga.

Sama tiim tundis 27-aastase Ojamaa vastu huvi ka mullu, ent toona jäi tehing katki, sest klubi soovis eestlase lepingusse lisada punkte, mis talle ei sobinud.

Eelmisel hooajal mängis Ojamaa Horvaatia esiliigas Gorica ridades, ent täna kirjutas ta alla 2+1 aasta pikkusele lepingule uue tiimiga.

"Mul on hea meel siin olla," ütles Ojamaa Miedzi ametlikule kanalile. "Meil on mängijad, kellest saab kokku hea meeskonna, ja treener, kellel on põnevad ideed. Usun, et jätkame sel hooajal arenemist."

Miedzis on varem Eesti koondislastest pallinud Artjom Artjunin ja Igor Subbotin, ent seda ajal, mil klubi mängis veel Poola esiliigas.

Ojamaa jaoks on Poola tuttav koht - 2014. aastal tuli ta Varssavi Legia ridades riigi meistriks. Eesti koondises on tal kirjas 29 mängu ja üks värav - selleni jõudis ta mai lõpus Balti turniiri kohtumises Leeduga.