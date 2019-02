Henri Anier kriitikutele: tänan minu peale mõtlemast, soovitan kohale sõita

"Esmamuljed on väga positiivsed. Kõik on sõbralikud ning nii klubipersonal, mängijad kui staff on mind hästi vastu võtnud. Täiesti teine maailm - kultuur, inimesed, linnapilt," rääkis Anier intervjuus Soccernet.ee-le.

"Klubisse on vastu võetud hästi, eks peab ka ise olema lahtine, et see ühtsuse tunne tekiks. Koreas jõudsin olla kaks päeva ja reisisime meeskonnaga Jaapanisse kolmeks nädalaks laagrisse. Siin käib kõva töö ning jagan tuba kohaliku mängijaga, et kohe ka kiiremini kohaneda."

Eesti koondises 13 väravat löönud mehe vastu tunti huvi ka Soomest, Rumeeniast, Kasahstanist, Ungarist, Iisraelist ja Šotimaalt, ent korealaste kasuks tegi Anier otsuse nende konkreetse ja järjepideva huvi tõttu. "Ei tahtnud jätta sellist võimalust kasutamata. Olles uurinud teiste välismängijate käest, kes siin riigis ja klubis mängivad või mängisid ning nüüd ise siin kohapeal olles, on juba näha kui hea tase ning kui heade mängijatega on tegu."

Kriitikutele, kes väidavad, et Eesti koondise esiründaja ei peaks mängima Lõuna-Korea esiliigas, on Anieril samuti vastus olemas.

"Eks kriitikuid leidub alati, ükskõik kuhu mängija ka ei läheks ning tihtipeale kritiseeritakse ilma, et oldaks asjaga tutvunud ning tagamaad on selgeks tegemata. Tänan minu peale mõtlemast ning soovitan kriitikutel kohale sõita, treeningprotsesse ning mänge vaatama tulla ja alles siis oma arvamus kujundada.

Mängida ja treenida ühes Aasia tugevamas jalgpalliriigis on minu jaoks suur väljakutse ja edasiminek, igas mõttes. On privileeg ühe välismängijana ja esimese eestlasena K-League'is olla."