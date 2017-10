Heategevuslikul oksjonil tulevad müüki Klavani ja Coutinho särgid

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) ja SOS Lasteküla hea tahte saadik Ragnar Klavan koguvad heategevusliku oksjoni abil toetust SOS Lasteküla Eesti Ühingule.

Tegemist on EJLi ja SOS Lasteküla pikaajalise koostöö jätkuga. Viimastel aastatel on just Klavan hea tahte saadikuna osalenud mitmes taolises ettevõtmises.

Seekord tulid oksjonile kolm väga väärtuslikku särki: Klavani enda Liverpooli mängusärk koos autogrammiga, Liverpooli ründaja Philippe Coutinho mängusärk koos autogrammiga ning Liverpooli särk koos kõigi mängijate autogrammidega.

OSTA.ee keskkonnas on oksjon avatud kuni 8. oktoobril kella 12-ni. Oksjoni tulu annetatakse SOS Lastekülale. Iga särgi ostja saab tasuta kaasa kaks Betsafe Tähtede klubi pääset 10. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuvale Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmängule. Särgid annab oksjoni võitjatele üle Ragnar Klavan isiklikult.

„Minu jaoks on SOS Lasteküla missioon ja tegevus südamelähedane. Hea eesmärgi nimel tuleb anda oma panus ja kutsun üles kõiki oksjonil osalema. Jah, oksjonile lähevad kahtlemata iga jalgpallisõbra jaoks erilised särgid, aga kõige tähtsam on meeles pidada, et saadud raha läheb lasteküla ülimalt vajaliku ja tänuväärse tegevuse toetuseks,“ selgitas Klavan.