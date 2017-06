HEA UUDIS: Delfi TV vahendab Eesti jalgpalliklubide euromänge otsepildis

FC Flora vs Nõmme Kalju 19.06.2017

Delfi TV-l on hea meel teatada, et juba järgmisest nädalast saab meie keskkonnas otsepildis kaasa elada Eesti jalgpalliklubide mängudele eurosarjas.

Esimesena asub võistlustulle valitsev meister FCI Tallinn, kes kohtub teisipäeva õhtul kell 21:00 Maltas sealse valitseva meistri Hiberniansiga. Neljapäeval, 29. juunil tulevad murule koguni kolm Eesti klubi, kui oma mängudega alustavad FC Levadia, Nõmme Kalju ja FC Flora.

Kui Levadia ja Kalju võõrustavad avamängus vastravalt Cork Cityt (Iirimaa) ja B36 Torshavni (Fääri Saared), siis florakad alustavad euroteekonda Sloveeniast, kus neil tuleb vastamisi minna NK Domžalega.

Hetkeseisuga saame garanteerida, et Delfi TV-s on kindlasti nähtavad kõikide Eesti klubide avaringi kodumängud. Samuti on meil kokkulepped olemas Malta, Fääri Saarte ja Sloveenia klubidega. Ainsana ootame veel Iirimaalt Cork City kinnitust, kuid loodetavasti saavad kõik huvilised ka seda matši otsepildis koos eestikeelsete kommentaaridega jälgida.

Eesti klubide avaringi mängud eurosarjades:

T, 27. juuni

Hibernians - FCI (kl 21:00)

N, 29. juuni

FC Levadia - Cork City (kl 18:30) Pärnu Rannastaadionil

Nõmme Kalju - B36 Torshavn (kl 19:30) A. Le Coq Arenal

NK Domžale - FC Flora (kl 21:30)

T, 4. juuli

FCI - Hibernians (kl 19:00) A. Le Coq Arenal

N, 6. juuli

FC Flora - NK Domžale (kl 19:00) A. Le Coq Arenal

B36 Torshavn - Nõmme Kalju (kl 21:00)

Cork City - FC Levadia (kl 21:45)