Hea märk! Mattias Käit osales Fulhami esindusmeeskonna hooajaeelses sõprusmängus ning lõi värava

10. minutil kaotusseisu jäänud Fulham viigistas 13 minutit hiljem, kui Norra koondislase Stefan Johanseni hea sööt karistusalas Käidi leidis, kes kena pöördega kaitsjast mööda mängis ning palli hea löögiga väravasse saatis.

23' Goal - Fulham.

A lovely ball by Johansen finds Käit in the box, who turns beautifully and places the ball past the Crawley keeper.

Fulham 1 - 1 Crawley.