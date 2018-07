Hannes Anier Taanis ei jätka ning võib naasta Eestisse

Aasta esimese poole Taani esiliigas Thistedis veetnud Hannes Anier seal ei jätka ning tõenäoliselt võib teda kohata edaspidi Eesti vutiväljakutel.

Thistedi direktor kaalus küll 25-aastasele ründajale uue aastase lepingu pakkumist, aga Anier otsustas sellest loobuda. "Hoian iseseisvalt vormis ennast ja ootan-vaatan, mis saab. Kerge ei ole, aga alla ei anna," lubas Anier, et loobumise mõtteid ei ole, vahendab Soccernet.

Anier ise usub, et teda võib varsti taas näha mängimas Eestis. "Kindlasti kaalun seda ja olukorda arvestades on see reaalne. Viimased aastad ei ole eriti hästi läinud," sõnas ta. Viimati mängis ta Eestis eelmisel hooajal, kui tuli FC Floraga meistriks.